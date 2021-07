Die Ressortleiterin Sport vom Tagblatt, Patricia Loher, glaubt an die Schweizer Nationalmannschaft: «Der Sieg gegen Frankreich hat so viel Euphorie mit sich gebracht», sagt sie. So könne der Nati ein weiterer Coup gelingen.

Ebenso optimistisch ist Ex-Sportlehrer Morgen-Joe. Seine Expertise: «Es gibt wieder einen unglaublichen Match. Die Schweiz gewinnt am Ende gegen Spanien», sagt Joe und wirft mit Fakten um sich: «In den letzten 23 Jahren bei den letzten 5 grossen Turnieren wurde jedes Mal diese Mannschaft Weltmeister oder Europameister, die Frankreich aus dem Turnier kickte.» Was das für die Schweiz bedeute, sei damit selbsterklärend.

Weniger optimistisch ist Radio-Redaktor Christoph Thurnherr: «Zweimal so viel Glück, Kampf und Leidenschaft zu haben ist schwierig», so der Hobby-Fussballer. Zwar hofft er, dass es die Schweiz schafft, tippt aber auf einen Sieg von Spanien.

Was tippst du? Wer schafft es ins Halbfinale?