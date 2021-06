Oranje gewinnen nach spannenden 95 Minuten mit 3:2

51 Minuten lang bissen sich die von ihrem traditionellen 4-3-3 abgewichenen und in einem 5-3-2 aufgelaufenen Niederländer am ukrainischen Abwehrbollwerk des Serie-A-erprobten Ex-Stürmers und Trainers Andrej Schewtschenko die Zähne aus. Dann ging es in der Johan-Cruyff-Arena plötzlich drunter und drüber.

Ausgerechnet der bis dahin überragende Goalie Georgi Buschtschan öffnete dem Gruppenfavoriten die Tür zum Tor. Innert sieben Minuten stellten der umtriebige Captain Georginio Wijnaldum und Wout Weghorst auf 2:0. Doch 20 Minuten später glichen die bis dahin offensiv harmlosen Ukrainer ihrerseits innert vier Minuten aus. Erst der Kopfball des aufgerückten Aussenverteidigers Dumfries brachte der Mannschaft von Trainer Frank de Boer schliesslich die drei budgetierten Punkte ein.

Buschtschan glänzt und patzt

Buschtschan, der den langjährigen Stammkeeper Andrej Pjatow verdrängt hat, legte Wijnaldum den Ball beim 1:0 mit einer unglücklichen Rettungsaktion einschussbereit vor die Füsse. Es war bereits der fünfte Abschluss des Liverpooler Mittelfeldspielers, der im Sommer zu Paris Saint-Germain wechselt. Zweimal hatte er die Führung schon in den ersten zehn Minuten auf dem Fuss gehabt.

Sieben Minuten nach dem Führungstor verwertete Weghorst einen weiteren Nachschuss zum 2:0, wobei Buschtschan ein Abseits mit seinem linken Fuss knapp aufhob. Andrej Jarmolenkos Anschlusstreffer, ein platzierter Schlenzer aus gut 18 Metern eine Viertelstunde vor Schluss, war traumhaft schön. Und er brachte die Spannung tatsächlich wieder zurück in die Partie. Das 2:2 fiel nur vier Minuten später durch einen Kopfball von Roman Jaremtschuk nach einem Freistoss.

Niederlande - Ukraine 3:2 (0:0)

Amsterdam. - 12'000 Zuschauer. - SR Brych (GER). - Tore: 52. Wijnaldum 1:0. 59. Weghorst 2:0. 75. Jarmolenko 2:1. 79. Jaremtschuk 2:2. 85. Dumfries 3:2.

Niederlande: Stekelenburg; Dumfries, Timber (88. Veltman), De Vrij, Blind (64. Aké), Van Aanholt (64. Wijndal); De Roon, Wijnaldum, Frenkie De Jong; Weghorst (88. Luuk De Jong), Depay (91. Malen).

Ukraine: Buschtschan; Karawajew, Sabarni, Matwijenko, Mykolenko; Sintschenko; Jarmolenko, Sydortschuk, Malinowski, Subkow (13. Marlos, 65. Schaparenko); Jaremtschuk.

Bemerkungen: Niederlande ohne De Ligt (verletzt). Ukraine ohne Zygankow (verletzt). Subkow verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 93. Sydortschuk (Foul).

(sda)