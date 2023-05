So viel scheint klar: Gegen die formstarken Basler muss dafür ein grün-weisser Exploit her. Die Bebbi schweben momentan förmlich auf der fussballerischen Wolke sieben, haben vergangenen Donnerstag die AC Florenz im Conference-League-Habfinale auswärts besiegt.

«Es gibt nicht genügend Superlativen, um die Wichtigkeit dieses Sieges für den Schweizer Fussball im Allgemeinen zu beschreiben», so Zeidler.

«Ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich ein Tor der Basler beklatscht habe», fügt er hinzu. Trotzdem will sich der FC St.Gallen am Sonntag auf seine eigene Leistung konzentrieren.

«Wir müssen über uns hinauswachsen»

Peter Zeidler ist sich sicher, dass seine Mannschaft immer besser in Form komme. Es werde aber auch Zeit. Schliesslich genüge im Spiel gegen Basel eine ordentliche Leistung nicht. Und: «Auch Kampf allein reicht nicht aus. Wir müssen über uns hinauswachsen. Das traue ich meiner Mannschaft aber allemal zu, wir sehen eine grosse Chance vor uns», so Zeidler.

Darüber hinaus motiviere der Deutsche zusehends seine Spieler. Zu den Grosschancen, welche sich die Spieler des FC St.Gallen im letzten Spiel gegen Basel erspielt haben, sage er ihnen: «Wir könnens ja.»

Durch Sperren ausgebremst

Die Basler müssen am Sonntag ohne Captain Taulant Xhaka, Mittelfeldspieler Wouter Burger und Innenverteidiger Kasim Adams auskommen. Ohne Adams hat der FC Basel noch kein Spiel in dieser Saison gewonnen. Zudem muss Heiko Vogel gelbgesperrt auf der Tribüne statt der Trainerbank Platz nehmen. Seit vergangenem Freitag ist bekannt, dass Timo Schultz das Ruder von Vogel als Cheftrainer der Bebbi in der kommenden Saison übernehmen wird.

Peter Zeidler will von einem vermeintlichen Vorteil daraus aber nichts wissen: «Es ist eine Illusion, dass der Gegner geschwächt sein wird. Auch diejenigen Spieler, welche in die Startelf nachrücken, sind sehr gut.» Der 60-Jährige meint damit beispielsweise Nationalspieler Fabian Frei, der anstelle von Adams spielen dürfte.

Und Zeidler dementiert sogleich auch, dass die Basler – nachdem sie am Donnerstag noch ein Spiel zu absolvieren hatten – müde sein sollen. «Amdouni kann scheinbar ewig rennen», meint er. Schliesslich fügt er grinsend hinzu: «Er ist wahrscheinlich nach dem Spiel von Florenz nach Hause gelaufen.»

Emmanuel Latte Lath zurück im Kader

Bei den Espen fehlt lediglich Vallci gesperrt, Guidotti, Kräuchi und Münst sind weiterhin verletzt. Die aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gegen YB gestrichenen Latte Lath, Alves und Ndombasi dürften wieder in die Mannschaft zurückkehren. Gemäss Zeidler haben sie «ihre Lektion gelernt.» Er bezeichnet die Massnahmen als pädagogisch und freut sich darüber, dass diese bereits ihre Wirkung gezeigt hätten.

St.Gallen belegt in der Super League Rang sieben (mit 37 Punkten). Der FC Basel liegt mit 42 Zählern auf Rang fünf. Beim letzten Aufeinandertreffen im März spielten die beiden Mannschaften ein 1:1-Unentschieden. Ob es am Sonntag für einen Sieg der Espen reicht wird sich zeigen. Anpfiff im Kybunpark ist um 16.30 Uhr.

Das Super-League-Spiel des FCSG gegen den FC Basel gibts wie immer im Liveticker auf FM1Today.