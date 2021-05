Der 19-jährige Filip Mihajlovic pfeift die Partie an und leitet danach ein umkämpftes und emotionales Spiel. Für beide Mannschaften geht es darum, an der Tabellenspitze mitmischen zu können. Oft muss Mihajlovic die Gemüter beruhigen, die Spieler beschwichtigen und einige Karten zeigen. Fünf gelbe, eine davon für den Gästetrainer und eine direkte rote Karte stehen am Ende zu Buche, Gossau gewinnt das Spiel mit 1:0.

Es sei eine anspruchsvolle Partie gewesen, meint er danach. «Aber als Schiedsrichter willst du ja Spiele pfeifen, die dich herausfordern», sagt der 19-Jährige.

Der steile Aufstieg

Mit herausfordernden Spielen kennt sich der Rorschacher, der für den FC Rorschacherberg pfeift, aus. Normalerweise leitet er Spiele in der 2.Liga regional, interregional ist er als Assistent an der Seitenlinie dabei. Das mit nicht einmal 20 Jahren – kein anderer Ostschweizer Schiedsrichter pfeift so jung schon auf so hohem Niveau.