Schottland misslingt EM-Comeback – Schick trifft aus 50 Metern

Der lautstarke Support der knapp 10'000 Fans half nicht: Nach zwei Siegen in den Direktduellen in der Nations League musste sich das ohne den verletzten Arsenal-Aussenverteidiger Kieran Tierney angetretene Schottland den Tschechen im wichtigsten Vergleich trotz Heimvorteil geschlagen geben.

Mann des Spiels und Matchwinner für die Tschechen war Patrik Schick. Der Stürmer von Bayer Leverkusen erzielte beide Tore - das erste nach 42 Minuten per Kopf nach einer Flanke von Aussenverteidiger Vladimir Coufal, das zweite mit einem herrlich platzierten und angeschnittenen Schuss aus rund 50 Metern nahe der Mittelllinie in Minute 52, vorbei an Schottlands etwas zu weit herausgerücktem Schlussmann David Marshall.

2:0 für den EM-Finalisten von 1996 hiess es am Schluss auch deshalb, weil Tomas Vaclik im Tor der Tschechen Abschlüsse von Andy Robertson und Lyndon Dykes (32./66. Minute) glänzend parierte und Jack Hendry nach 48 Minuten die Lattenoberkante traf. Und weil die Schotten auch nicht reüssierten, als der Gegner nach dem 2:0 passiv wurde und weitere Chancen zuliess.

Der Vorstoss in die K.o.-Phase scheint für den EM-Rückkehrer von der britischen Insel damit nach dem ersten Auftritt bereits unrealistisch. Schottlands weitere Gegner heissen am 18. Juni England (in London) und am 22. Juni (in Glasgow) Kroatien.

Schottland - Tschechien 0:2 (0:1)

Glasgow. - 9847 Zuschauer. - SR Siebert (GER). - Tore: 42. Schick 0:1. 52. Schick 0:2.

Schottland: Marshall; Hanley, Cooper, Hendry (67. McGregor); O'Donnell (79. Forrest), Armstrong (67. Fraser), McGinn, McTominay, Robertson; Dykes (79. Nisbet), Christie (46. Adams).

Tschechien: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral (67. Holes); Masopust (72. Vydra), Darida (87. Sevcik), Jankto (72. Hlozek); Schick (87. Krmencik).

Bemerkungen: Schottland ohne Tierney (verletzt). 48. Lattenschuss Hendry.

