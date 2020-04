Schutzmasken in den Farben des Lieblingsvereins

In Österreich muss man in Supermärkten eine Schutzmaske tragen. Zumindest die Fans von Rapid Wien können damit sogar noch ein Statement setzen: Ihr Lieblingsverein stellt gleich selbst Masken in den Clubfarben her.

So ist es, mit Maske einkaufen zu müssen Seit dieser Woche gilt in Österreichs Supermärkten eine Maskenpflicht (FM1Today hat den Selbsttest gemacht). So soll das Coronavirus weiter eingedämmt werden. Dass sich Fussballfans auch gerne mal mit einem Schal oder ähnlichem vermummen, ist bekannt. Vielleicht kamen die Verantwortlichen beim Fussballclub SK Rapid Wien deshalb auf diese Marketingidee: Sie stellen die Masken gleich selbst in den Clubfarben her. Wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet, seien schon rund 13'000 Bestellungen eingegangen. «Es handelt sich um waschbare und nachhaltige Microfasermasken, die kein medizinisches Fachprodukt sind, aber ihren Zweck erfüllen», heisst es auf der Vereinsseite. Durch den Kauf einer Maske für 5.95 Euro (6.30 Franken) werde auch der Club unterstützt. Allerdings wird die Lieferfrist der Masken mit vier Wochen angegeben. Ob sie dann noch Pflicht sind, ist fraglich. Den Verein unterstützt hat man aber trotzdem und vielleicht sogar noch ein kleines Sammlerstück zu Hause. (red.)