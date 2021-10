Die Siegsicherung gelang in der 91. Minute dem eingewechselten Christian Fassnacht, nachdem in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Steven Zuber das 1:0 erzielt hatte. Beide Treffer bereitete der starke Breel Embolo vor. Ab der 37. Minute spielten die Schweizer in Überzahl, nachdem der Nordire Jamal Lewis wegen Spielverzögerung die zweite Gelbe Karte gesehen hatte.

Der Sieg der Schweizer fiel zu knapp aus. Das Heimteam trat vor knapp 20'000 Zuschauern im stimmungsvollen Stade de Genève vor allem nach der Pause hoch überlegen auf, konnte aber nur zwei der vielen Torchancen zu einem Treffer nutzen.

Der nächste Partie bestreiten die Schweizer am Dienstag in Vilnius gegen Litauen. Mit einem weiteren Sieg würde die SFV-Auswahl, die Platz 2 in der Gruppe praktisch auf sicher hat, zu Leader Italien aufschliessen.

Schweiz - Nordirland 2:0 (1:0)

Stade de Genève, Genf. - 19'129 Zuschauer. - SR Vincic (SLO). - Tore: 45. Zuber (Embolo) 1:0. 91. Fassnacht (Embolo) 2:0.

Schweiz: Sommer; Mbabu (81. Widmer), Akanji (53. Schär), Elvedi, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Steffen, Shaqiri (92. Sow), Zuber (81. Fassnacht); Embolo (92. Itten).

Nordirland: Peacock-Farrell; McNair, Ballard, Cathcart, Brown (80. Ferguson), Lewis; Dallas (86. Bradley), Davis, Thompson (80. Jones), Saville; Washington (62. Magennis).

Bemerkungen: Schweiz ohne Frei (gesperrt), Kobel, Seferovic und Xhaka (alle verletzt). 4. Tor von Zakaria wegen Offside aberkannt. 37. Gelb-Rote Karte Lewis (Spielverzögerung). Verwarnungen: 23. Lewis (Foul). 88. Bradley (Foul). 89. Zakaria (Unsportlichkeit). 89. Magennis (Unsportlichkeit).