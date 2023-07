Sieg und Gruppenführung: Der Schweizer Nati gelingt ein Traumstart

Beim 2:0-Erfolg gegen die Philippinen traf Ramona Bachmann mittels Penalty zum Ende der ersten Halbzeit, nachdem Coumba Sow im Strafraum am Fuss getroffen worden war, Seraina Piubel verwertete nach einer guten Stunde einen Nachschuss zum Endstand.

Die Schweizerinnen waren ohne Sieg unter der neuen Nationaltrainerin Inka Grings an ihr zweites WM-Turnier gereist. Diese Scharte der Sieglosigkeit ist nun im erstmöglichen Moment ausgewetzt.

Drückende Überlegenheit

Die SFV-Auswahl war mit dem klaren Ziel angereist, gegen die asiatischen Aussenseiterinnen ihren zweiten Sieg an einem WM-Turnier einzufahren, und dieser war vorab in der zweiten Halbzeit nicht gefährdet, als die Schweizerinnen doch deutlich überlegen waren.

19 Torabschlüsse waren es am Ende, und 73 Prozent Ballbesitz, bei dem durchaus auch mehr Treffer hätten herausschauen können. In der Vorbereitung waren die Schweizerinnen unter Inka Grings in sechs Anläufen ohne Sieg und dreimal gar ohne Tor geblieben. Nun hat die deutsche Trainerin ihren ersten Sieg als Nationaltrainerin.