So viel Geld bekommen die Schweizer Clubs im Europapokal

In diesem Sommer beginnt der neue Drei-Jahres-Zyklus der europäischen Klubwettbewerbe. Durch den Verkauf der Rechte über alle Wettbewerbe hat die Uefa 4,4 Milliarden Euro zur Verfügung, das ist eine Steigerung von fast 1 Milliarde Euro im Vergleich zum vorherigen Zyklus. Mit dem neuen Modus – die Gruppenphasen werden durch ein Ligasystem abgelöst – werden 513 Partien statt bisher 407 in allen drei Wettbewerben ausgetragen.

Mehr Geld dank Wertprämie Am meisten Geld gibt es für den Champions-League-Sieger, hier können bis zu rund 156 Millionen Euro verdient werden. Neu gibt es eine sogenannte Wertprämie, die sich aus dem Marktpool und dem Klubkoeffizienten zusammensetzt. Über die Wertprämie werden in der Champions League 853 Millionen Euro verteilt, in der Europa League sind es 198 Millionen Euro und in der Conference League 57 Millionen Euro.

Wenn die Rechte-Inhaber eines Landes mehr bezahlen, bekommen die Clubs dieses Landes auch mehr Geld, was natürlich wiederum ein Vorteil für die eh schon fast ausser Konkurrenz spielenden Top-5-Ligen ist. Ebenfalls hat die Fünfjahreswertung einen Einfluss auf die Prämien. Für die Klubwettbewerbe der Männer stellt die Uefa 3,317 Millionen Euro zur Verfügung. Der grösste Teil davon (2,467 Milliarden Euro) gehen in die Champions League und den Supercup. Die Europa League bekommt 565 Millionen Euro, die Conference League immerhin noch 285 Millionen Euro. Das sind die Prämien in der Champions League, Europa League und Conference League ab 2024 (in Millionen Euro):

Für die Qualifikationsphase stellt die Uefa über alle drei Wettbewerbe 132 Millionen Euro zur Verfügung. Für jede gespielte Runde erhält ein Verein 175'000 Euro. Scheidet ein Verein in der 1. Qualifikationsrunde aus, gibt es zusätzlich 150'000 Euro, in der 2. Runde 350'000 Euro, in der 3. Runde 550'000 Euro und in den Playoffs 750'000 Euro. So werden die 4,4 Milliarden Euro der Uefa aufgeteilt:

So spielen die Schweizer Teams europäisch: YB spielt als Meister den sogenannten «Champions-Weg» für die Qualifikation zur Champions League. Dabei müssen die Berner gegen einen anderen Landesmeister antreten, bei einem Sieg stehen die Young Boys in der Ligaphase der Champions League, bei einer Niederlage in der Ligaphase der Europa League. Der Vizemeister Lugano startet in der 2. Runde zur Qualifikation für die Champions League, das heisst, er muss drei Runden bis zur Ligaphase überstehen. Das drittplatzierte Servette steigt in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League ein, die Genfer müssen zwei Runden überstehen, um in der Ligaphase dabei zu sein. Gewinnen sie nur in der ersten Runde, stehen sie in der Ligaphase der Conference League. Der Vierte und Fünfte der Liga (da schlechter platziert als der Cupsieger) startet in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League. Dabei müssen drei Duelle gewonnen werden, um in die Ligaphase zu kommen.