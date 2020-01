Frohes neues Fussballjahr! Im kalten Januar ist noch kaum abzuschätzen, in welche Richtung die Reise für den FC St.Gallen in der Super League oder für die Schweizer Nationalmannschaft an der Europameisterschaft gehen wird. Ob himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt: Folgende Szenarien könnten im jeweils besten oder schlimmsten Fall eintreffen:

Best Case: «Die Nummer eins der Schweiz sind wir»

Was für eine Rückrunde des FC St.Gallen! Gleich zum Auftakt am 26. Januar fegt die Zeidler-Elf den FC Lugano mit 7:0 vom Platz. Und das ist erst der Auftakt: Dank einer Siegesserie lassen die Espen die Konkurrenz bald einmal weit hinter sich. Die jungen Wilden sind noch wilder als in der Vorrunde, dazu haben sie an Reife gewonnen. «Die Nummer eins der Schweiz sind wir», singen die Fans erst zum dritten Mal in der Klubgeschichte. An der vorgezogenen Meisterfeier platzt der St.Galler Marktplatz aus allen Nähten, genauso wie an den Heimspielen im Kybunpark, der nach der Gala gegen Lugano stets ausverkauft ist. Und: Mit Jordi Quintillà ist erstmals seit Scarione 2013 wieder ein Mittelfeldspieler Torschützenkönig der Super League.

Der Spanier wird in der Folge heftig vom grossen FC Barcelona umworben, gibt seinem Ausbildungsklub aber einen Korb. «Champions League spielen kann ich auch mit St.Gallen», sagt Quintillà in einwandfreiem Ostschweizer Akzent. Und tatsächlich: Im Spätsommer erreicht die Mannschaft von Peter Zeidler erstmals in der Klubgeschichte die Königsklasse.