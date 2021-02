Späte, aber verdiente Niederlage im Wallis

Die Espen zeigen sich nach dem Nackenschlag gegen den FCZ nur zu Beginn des Auswärtsspiels in Sion verbessert, ehe sie wieder in alte Muster verfallen. Die Spielerbewertung findest du in der Galerie.

VAR, Last-Minute-Tor und viel Kampf: FCSG verliert gegen Sion FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 3,6. Fazit: Als Kollektiv zeigten die Espen im Wallis eine zum Regenwetter im Tourbillon passende Leistung. Den offensiven Chancenwucher ist man sich inzwischen schon gewohnt. Verteilt aber auch die Defensive weiter derart fleissig Geschenke wie in den beiden letzten Partien, wird der FCSG in dieser Saison nichts mit dem europäischen Geschäft zu tun haben.