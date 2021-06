Spanien gewinnt in Sevilla auch das zweite Spiel der Europameisterschaft nicht. Auf das 0:0 gegen Schweden folgte ein 1:1 gegen Polen, wobei Robert Lewandowski für Polen in der 54. Minute den spanischen Führungstreffer von Alvaro Morata (25.) ausglich. Gerard Moreno schoss in der 58. Minute einen Foulpenalty an den Pfosten. Zum Abschluss der Vorrunde treffen die Spanier noch auf die Slowakei.

