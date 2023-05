St.Galler Regierung beteiligt sich finanziell an Frauen-EM 2025 im Kybunpark

Die Uefa hat die «UEFA Women's EURO 2025» an die Schweiz vergeben.Die Stadt St.Gallen ist einer von acht Spielorten. Im Kybunpark sollen im Sommer 2025 drei Vorrundenspiele ausgetragen werden. Die Stadt St.Gallen unterstützt den Anlass mit einem Kredit von maximal 2,8 Millionen Franken. Der Stadtrat hat die Regierung ersucht, sich im Umfang der Hälfte der Kosten beziehungsweise mit maximal 1,4 Millionen Franken an den Kosten zu beteiligen. Der St.Galler Kantonsrat muss diesen Beitrag noch bewilligen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Auch der Bundesrat hat einen Beitrag an die EM in Aussicht gestellt.

Die Regierung begrüsse die Austragung der Frauen-EM in St.Gallen. Daneben sind Public Viewings, Fanzonen und Aktivitäten zur Förderung des Mädchen- und Frauenfussballs geplant.

(sda)