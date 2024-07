Schnäppchenpreise für Super League und Challenge League – aber nicht für alle

Wer sich jetzt überlegt, das Blue-Abo zu kündigen, muss enttäuscht werden. In der Schweiz sind die Spiele der obersten beiden Ligen weiterhin nur über die Swisscom-Tochter erhältlich, dort kostet das Abo bald für alle 34.90 Franken monatlich . Ein markanter Preisunterschied, wenn man nur die Spiele seiner Lieblingsmannschaft sehen will – und keine weiteren Ligen.

Kein Schweizer Fussball in den Nachbarländern

«Blue besitzt die exklusiven Rechte für die Schweiz und die Nachbarländer Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Liechtenstein», sagt David Barras von der Swiss Football League.

Deshalb ist das On-Demand-Angebot der Liga selbst nur in allen anderen Ländern verfügbar, wer aus der Schweiz oder einem Nachbarland schauen will, wird auf Blue verwiesen, auch wenn der Dienst in den erwähnten Nachbarländern gar nicht erhältlich ist.