Tschechen gehen gegen angriffige Schotten 1:0 in Führung

In der Gruppe D sind die Top-Plätze für England und Kroatien reserviert. Für Schottland oder Tschechien führt der Weg in die K.O.-Runde über den 3. Rang. Ein Sieg im Direktduell ist also Pflicht. Die Partie aus Glasgow gibt's hier live ab 15.00 Uhr.

Tschechien und Schottland können sich keinen Fehlstart leisten Liveticker