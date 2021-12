Vaduz-Trainer Mario Frick soll auf Anfang 2022 zum FC Luzern wechseln

Rein leistungstechnisch ist der Unterschied zwischen dem FC Vaduz und dem FC Luzern aktuell wohl gar nicht so gross. Die Liechtensteiner sind derzeit Leader der Challenge League, Luzern hingegen zwar eine Liga höher, aber dafür am Ende der Tabelle.

Wechsel trotz laufenden Vertrags

Trotzdem soll sich der bisherige Vaduz-Coach Mario Frick entschieden haben, in die Zentralschweiz zu wechseln. Das berichtet «nau.ch». Frick wechselt, obwohl er einen bis Sommer 2022 laufenden Vertrag hat. Die Liechtensteiner Fussballlegende ist bei Vaduz seit 2018 unter Vertrag.

Der FC Vaduz schreibt am Dienstagnachmittag: «Der Verein kann bestätigen, dass sich der FC Luzern mit Mario Frick in Gesprächen befindet und er ein Trainerkandidat in der Innerschweiz ist.» Weitere Stellungnahmen zum Trainerwechsel werde es aktuell nicht geben.

Schwierige Aufgabe in Luzern

Gemäss «nau.ch» hat sich der ehemalige FCSG-Stürmer gegen Alex Frei und Ludovic Magnin im Kampf um das Amt bei den Zentralschweizern durchgesetzt. Beim FCL soll Frick für Aufschwung sorgen und die bis vor kurzem von Fabio Celestini gecoachten Luzerner vom Tabellenende wegführen.

Wer Frick bei Vaduz ersetzt, ist noch nicht bekannt.

(red.)