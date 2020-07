Wegen Corona-Fall bei Xamax – Super League-Spiel verschoben

Anstatt am Mittwochabend, findet das Spiel neu am Donnerstagabend statt, schreibt die Swiss Football League in einer Medienmitteilung. Dieser Entscheid fiel in Abstimmung mit den kantonalen Gesundheitsbehörden. Ein Xamax-Spieler hat sich mit dem Coronavirus infiziert, nahm aber an keinem der letzten beiden Ligaspiele der Neuenburger teil.

(red.)