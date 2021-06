Die Schweiz spielt am Samstag ihr erstes Spiel an der EM. Wer sind die Gegner? Was sind die grössten Erfolge der Schweiz? Und wie lange gibt es die Nationalmannschaft überhaupt schon? Teste dich jetzt im Quiz.

Am Samstag geht es los: Die Schweiz hat ihr erstes Spiel an der Europameisterschaft 2020. Die Vorfreude ist gross und wir warten gespannt bis es losgeht. Prüfe dein Wissen über die Nati noch vor dem Spiel, damit du beim Public Viewing damit prahlen kannst! Was weisst du über unsere Nationalmannschaft an der EM? Wo spielt die Schweiz in ihrer Gruppenphase? Wer sind die drei Gegner der Schweiz? Wer ist der Captain der Mannschaft? Für wie viele Europameisterschaften hat sich die Nati bisher qualifiziert (vor dieser EM)? Was ist der bisher grösste Erfolg der Nati an einer EM? Wie lange gibt es den Schweizerischen Fussball-Verband bereits? Welcher Spieler vom aktuellen Kader hat am meisten Länderspiele gespielt? Welcher aktuelle Spieler hat bis anhin die meisten Tore bei Länderspielen geschossen? Wie viele Länderspiele hat die Nati insgesamt gespielt? Wie viele Spieler des aktuellen Kaders spielen in der Schweizerischen Super League? Wie viele Spieler des aktuellen Kaders spielen in der deutschen Bundesliga? Naja, weisst du überhaupt, dass die EM vor der Tür steht? Ganz in Ordnung. Die Mannschaft zählt auf dich als Fan. Super Leistung! Du wirst die Mannschaft an der EM zum Sieg führen. (bmi)