Yakin setzt bei der Nati auf Basel – das könnte zum Problem werden

Die Schweiz ist in den Pflichtspielen drei und vier unter Trainer Murat Yakin unter Zugzwang. Zum Einstand besiegten die Eidgenossen Griechenland in einem Test mit 2:1, darauf folgten zwei Nullnummern in der WM-Qualifikation, die unterschiedlich wahrgenommen wurden: Tolles 0:0 gegen Europameister Italien, schwaches 0:0 in Nordirland.

In der Qualifikationsgruppe C zur WM 2022 in Katar liegt die Schweiz derzeit auf dem Barrage-Platz, sechs Punkte hinter den Italienern, die allerdings schon zwei Partien mehr ausgetragen haben und dabei ebenfalls zweimal Punkte liegen liessen: Neben dem 0:0 im St.Jakob-Park kam die Squadra Azzurra auch in Florenz gegen Bulgarien nicht über ein 1:1 hinaus.

Alles noch halb so wild. Aber wenn die Schweiz weiter im Rennen um Platz eins und die direkte WM-Qualifikation bleiben will, liegen weitere Patzer nicht drin. Platz zwei würde bedeuten, dass sich die Schweiz via Barrage gegen einen anderen Gruppenzweiten für die Winter-WM in Katar qualifizieren müsste – sofern sie natürlich selbst Zweite wird.

Elf Basler im 24-Mann-Kader

Für die wichtigen Spiele am Samstag gegen Nordirland und am Dienstag in Litauen muss Yakin auf die verletzten Granit Xhaka (Innenband) und Haris Seferovic (Muskelriss in der Wade) verzichten. Alles in allem setzt der Nationaltrainer in seinem 24-Mann-Kader auf viele Spieler mit Basler Vergangenheit, zehn Akteure spielten einst für den FCB, mit Eray Cömert figuriert auch ein gegenwärtiger Profi des Super-League-Leaders im Aufgebot.