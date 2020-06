Vor rund einer Woche sagte Peter Zeidler gegenüber «L'Est Républicain» zum möglichen Abgang von Ermedin Demirović: «Leider wird er uns verlassen.» Der 22-jährige Stürmer ist in Besitz von Alaves und sein Leihvertrag mit den Espen läuft diese Saison aus (FM1Today berichtete).

Im Raum stand ein Wechsel nach St-Étienne in die französische Ligue 1 oder zu einem Bundesligaverein nach Deutschland. So hätten Leverkusen und Leipzig ihr Interesse angemeldet.

Ranieri plant die Zukunft

Doch jetzt soll auch ein italienischer Club an Demirović interessiert sein. Wie «Il Secolo XIX» schreibt, ist Sampdoria Genua aus der Serie A am Bosnier dran. Die Italiener werden am 21. Juni ihre Saison gegen Inter fortsetzen, im Hintergrund wird aber natürlich bereits für die Zukunft geplant.

Das Team von Claudio Ranieri muss dringend ein günstigeres Kader aufstellen. Da würde Demirović natürlich gut ins Bild passen.

Demirović kam im September 2019 zum FC St.Gallen und schlug sofort ein: Neun Tore in 16 Partien gehen auf sein Konto. Er ist der torgefährlichste St.Galler, in der ganzen Super League traf bisher einzig Jean-Pierre Nsame (YB) mit 18 Toren öfter.

Demirović: «Die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben»

Der Bosnier selbst hat sich nicht zu den Transfergerüchten geäussert. In einer Videobotschaft des FC St.Gallen von Ende Mai sagt er: «In letzter Zeit kursieren einige Gerüchte, viel wird geschrieben.» Für ihn sei das jedoch «komplett Nebensache». «Ich und die Mannschaft brauchen volle Unterstützung, um genau dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben.»