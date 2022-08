Auch wenn die Innerschweizer und Berner am Nordostschweizer Bergkranzfest fehlen, mangelt es schon im Anschwingen am Sonntagmorgen um 8 Uhr keineswegs an attraktiven Paarungen. So greift Saisondominator Samuel Giger mit dem Freiburger Eidgenossen und ehemaligen Stoos-Sieger Lario Kramer zusammen.

Holt Giger seinen fünften Schwägalp-Titel?

Der 24-jährige Giger will, nachdem er beim letzten Bergfest auf dem Brünig die erste Saisonniederlage gegen den Berner Matthias Aeschbacher einstecken musste, seinen Topfavoriten-Status für das Eidgenössische wieder untermauern. Einen besseren Ort, um zur Bestform zu finden als die Schwägalp, gibt es für den Thurgauer eigentlich nicht. Seit 2016 hat er nur eine Austragung des prestigeträchtigen Bergfests nicht gewonnen.

Schlegel will Topform bestätigen

Ein insgesamt fünfter Triumph wird allerdings kein einfaches Unterfangen. Namhafte Konkurrenz gibt es aus dem eigenen Lager. Spätestens seit seinem Sieg beim Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Brugg muss – oder vielmehr darf – der Toggenburger Werner Schlegel in die oberste Riege der Schweizer Schwinger gezählt werden. Auch auf dem Brünig zeigte sich der 19-Jährige in beeindruckender Verfassung. Er besiegte unter anderem Giger-Bezwinger Aeschbacher im fünften Gang und musste sich erst im Schlussgang gegen Adrian Walther von der Aussicht auf den Festsieg verabschieden.

Forrer wird verabschiedet

Schlegel trifft im Anschwingen auf den Nordwestschweizer Nick Alpiger, zusammen mit Kramer wohl der Gast mit den besten Siegchancen auf der Schwägalp. Alpiger tat sich am eigenen Teilverbandsfest in Brugg zwar schwer, der 26-Jährige ist aber in Normalform für jeden Gegner gefährlich.