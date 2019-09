Sie sei antriebslos gewesen und habe zu viel Zeit gehabt, über alles nachzudenken: Das sagt die 25-jährige Giulia Steingruber nach ihrer über einjährigen Verletzungspause im Nationalen Sportzentrum in Magglingen BE. Nach ihrem Kreuzbandriss hat sich die Gossauer Kunstturnerin aber zurückgekämpft: Am Wochenende gilt es das erste Mal wieder ernst – bei den Schweizer Meisterschaften in Romont FR.

«Ich bin sehr nervös, freue mich aber extrem, denn ich habe ein grosses Ziel vor Augen», sagt Steingruber im Interview mit TVO. Sie sei dankbar für ihr Umfeld, das es ihr möglich mache, am Wochenende wieder turnen zu dürfen.