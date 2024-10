Hochmut vor dem Fall – pomadige zweite Halbzeit bestraft

FM1-Today-Teamdurchschnitt: 3,6.

Fazit: Eine Equipe, die in allen Wettbewerben vorne mitspielen will, muss eine Partie bei einem spielerisch derart inferioren Gegner ohne jeden Zweifel gewinnen. Dass die Espen nur eine Woche nach der Heimniederlage gegen den FC Luzern trotz 2:0-Pausenführung schon wieder eine derart miserable zweite Halbzeit hinlegen, spricht nicht für den Charakter der Mannschaft und die Führungsqualitäten der vermeintlichen Leader. Mit halbem Einsatz und legerem Standfussball gewinnt man in einer derart ausgeglichenen Liga keinen Blumentopf, was spätestens nach dieser Auswärtspleite auch dem Allerletzten klar sein sollte. Kräfte dürfen auch gegen Gegner wie Yverdon nicht für irgendwelche Conference League-Highlights gespart werden, will man auch in der Meisterschaft seine Ziele erreichen.