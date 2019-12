«Für mich bitte ohne Fleisch», ich mustere den muskulösen Mann, der sich vor mir in der Kantine eine Kelle voll Polenta, Bohnen und Spinat schöpfen lässt. «Sind da Butter oder Milch drin?», fragt der Mann und deutet auf die Polenta in seinem Teller. Die Frau an der Theke nickt und Mister-ich-gehe-jeden-Tag-ins-Fitness tauscht das Menu 1 gegen einen grünen Salat.

Sportler setzen auf vegane Ernährung

«Wenn du in einem Restaurant bist, ist es nicht ganz einfach, Veganer zu sein», erzählt mir ein Bekannter aus dem Turnverein ein paar Wochen nach dem Erlebnis in der Kantine. Der rund 30-Jährige hat Anfang November alle tierische Produkte aus seinem Menuplan gestrichen. Der sehr sportliche Geselle tat das aus einem bestimmten Grund: «Ich habe den Film ‹The Game Changer› gesehen.» Keine Scham, keine Zurückhaltung – dass der gestandene Mann und Sportler auf tierische Proteine verzichtet, ist ihm nicht peinlich. Von der Zurückhaltung, mit der Menschen, die auf Diät sind, ihre speziellen Essgewohnheiten zu verstecken versuchen, ist nichts zu spüren.

«Ich habe meine Ernährung umgestellt, weil ich eine Entzündung hatte», erzählt mir ein Fussballer aus dem Bekanntenkreis. Die Entzündung sei bereits Wochen nach der Ernährungsumstellung zurückgegangen. Der Promotion-League-Spieler erhielt die Empfehlung der veganen Ernährung von einem befreundeten Skifahrer, der ebenfalls Spitzensport betreibt.

«Unser Sohn isst fast keine tierische Produkte», sagte Dusica Stergiou in einem Interview nach dem letzten Spiel ihres Sohnes Leonidas Stergiou, der beim FC St.Gallen Fussball spielt. Von mehreren Mannschaften, unter anderem dem BVB, ist bekannt, dass sich die Spieler zum grössten Teil vegan ernähren.

Der Film veränderte meine Einstellung

Ist Veganismus legales Doping? Lässt Spinat wie bei Popeye die Muskeln wachsen und wird ein Sportler durch Quinoa schneller und gesünder? Diese Fragen stellten sich mir nach Gesprächen mit überzeugten Veganern.

Ich selbst bin ziemlich sportlich, esse grundsätzlich wenig Fleisch, dennoch waren mir diese Schilderungen überdimensionaler Leistungssteigerung durch Fleisch-Verzicht suspekt. «Was ist schon gesund?!», hörte ich mich Personen entgegnen, die mich auf den Film ansprachen. Oder ich fragte: «Willst du gar nichts mehr essen? Auch Chips sind krebserregend.» Es erstaunte mich, wie stark ich mich über dieses Thema aufregte. Ich hatte es einfach satt, mir vorschreiben zu lassen, was gut und was schlecht für den Körper ist.

Dennoch habe ich den Film geschaut und meine Skepsis verwandelte sich zuerst in Erstaunen, dann in konstante «krass»-Ausrufe und schliesslich in die feste Entschlossenheit, sofort auf jegliche tierischen Produkte zu verzichten, den Kühlschrank mit pflanzlichen Alternativen zu füllen, Spitzensportlerin zu werden und alle meine Freunde und Bekannte von einem veganen Lebensstil zu überzeugen.