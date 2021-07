«Ich bin von mir selbst enttäuscht», sagt Kariem Hussein bei einer Medienkonferenz am Samstag. Der Sportler wurde am Wochenende der Schweizer Meisterschaften in Langenthal positiv auf Doping getestet. Schuld soll die Lutschtablette Gly-Coramin gewesen sein, die Hussein zweimal zu sich nahm. Nun darf der Thurgauer wegen einer neunmonatigen Sperre auch nicht an die Olympischen Spiele nach Tokio reisen.

Gly-Coramin: Bei Training okay, bei Wettkampf verboten

«Im Herbst 2019 habe ich die Lutschtablette zum ersten Mal genommen», so der Sporter. Er habe die Tablette damals überprüft und war sich zu 100 Prozent sicher, diese einnehmen zu dürfen. Dass die Tablette aber nur fürs Training, nicht aber für Wettkämpfe zugelassen ist, das hatte Hussein am vergangenen Wochenende nicht mehr auf dem Radar. «Ich habe es eingenommen, mit dem Wissen, dass eine Dopingkontrolle ansteht.»