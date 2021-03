Robinson hatte nach dem ersten Durchgang an 4. Stelle gelegen, 77 Hundertstel hatte ihr Rückstand auf die führende Shiffrin betragen. Im zweiten Lauf fuhr die 19-Jährige aber entfesselt, fuhr klare Bestzeit und zu ihrem dritten Sieg im Weltcup.

Im Oktober 2019 hatte Robinson den Riesenslalom in Sölden gewonnen, im Februar 2020 jenen in Kranjska Gora. Ihre sehr gute Spätform stellte sie schon zwei Wochen vor ihrem Sieg in Lenzerheide unter Beweis. Im Riesenslalom in Jasna in der Slowakei wurde sie hinter Lokalmatadorin und Gesamtweltcup-Siegerin Petra Vlhova Zweite.

In Lenzerheide wurde Vlhova Elfte, die schon zuvor als Gewinnerin der Riesenslalom-Wertung feststehende Marta Bassino Siebte.

Michelle Gisin beendete eine Saison mit herausragenden Ergebnissen mit einem 5. Rang. Zu den 15 Fahrerinnen, die beim Finale Weltcup-Punkte erhalten, gehörte auch Corinne Suter. Die Schwyzerin belegte den 14. Platz.