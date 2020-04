In der Schweiz finden jährlich über 500 verschiede Läufe mit über 50'000 Läuferinnen und Läufern statt. «Joggen ist sehr beliebt und gehört zu den Lieblingsfreizeitbeschäftigungen der Schweizerinnen und Schweizer», sagt Simon Weiler von Swiss Runnings gegenüber FM1Today. Swiss Running ist die Plattform für den Schweizer Lauf- und Breitensport und informiert über Laufveranstaltungen, Ernährung und Training.

Von der Haustüre in den Wettkampf

Damit das ganze Training der Läuferinnen und Läufer jedoch nicht umsonst ist, hat Swiss Running die App «viRace» veröffentlicht. «Wegen Corona sind unzählige Laufveranstaltungen abgesagt, wir wollen den Leuten trotzdem eine Plattform für einen Wettkampf bieten», sagt Weiler.

Mit der App werden Schweizer Läufe beinahe eins zu eins nachgestellt. «Der Lauf findet am ursprünglich geplanten Tag und Uhrzeit statt», sagt Weiler. Wer zum Beispiel an einem Halbmarathon teilnehmen will, kann seine Strecke selber auswählen (Höhenmeter werden nicht gemessen). Also auch wenn ein abgesagter Lauf in Nidwalden stattgefunden hätte, kann man von Luzern aus teilnehmen. Quasi von der Haustüre direkt rein in den Wettkampf. Gerannt wird alleine oder in so grossen Gruppen, wie es die Hygienemassnahmen des Bundes zulassen.