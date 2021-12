Marco Odermatt unterstreicht auch im Riesenslalom in Val d'Isère seine Topform. Der Nidwaldner führt nach dem ersten Lauf mit gut drei Zehnteln Vorsprung vor Alexis Pinturault und Filip Zubcic. Odermatt gelang nach den für ihn so erfolgreich verlaufenen Speed-Rennen der letzten Wochen in Nordamerika die perfekte Umstellung zurück auf die kürzeren Ski.

Nur zwei Fahrer konnten am Morgen auf der steilen Piste «Face de Bellevarde» einigermassen mit dem 24-jährigen Schweizer mithalten. Der Franzose Pinturault kam in seinem Heimrennen Odermatt am nächsten. Aber auch der letztjährige Gesamt- und Riesenslalom-Weltcupsieger büsste schon 0,32 Sekunden ein. Einen Hundertstel mehr verlor der Kroate Zubcic. Der Rückstand des viertklassierten Riesenslalom-Weltmeisters Mathieu Faivre beträgt schon 0,85 Sekunden.

Die weiteren Schweizer Fahrer verloren im ersten Durchgang gar 1,7 Sekunden und mehr auf ihren Teamkollegen. Nach 30 Fahrern folgen Gino Caviezel als 15. und Loïc Meillard als 16. Mit Justin Murisier (2,26 Sekunden zurück) als 20. und Daniele Sette als 21. müssen zwei Schweizer noch leicht um die Teilnahme am Finaldurchgang bangen. Dieser beginnt um 13 Uhr.