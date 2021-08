Murat Yakin wird wohl in Zukunft die Schweizer Nati trainieren, berichtet «Nau.ch». Der 46-Jährige soll die Nachfolge von Vladimir Petkovic werden, der nach sieben Jahren zu Girondins Bordeaux abgewandert ist.

Auch dem Blick liegen Informationen vor, wonach Yakin neuer Nati-Trainer werden soll.

Demnach soll bereits am Montag der Vertrag mit dem Schaffhausen-Trainer unterschrieben werden. Bereits am Nachmittag werde Yakin dann vorgestellt, sofern man sich wie erwartet einigt. Aber der Grundsatz-Entscheid sei gefallen: Der Schweizerische Fussballverband ist sich in Grundzügen einig.