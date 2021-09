Der Bieler Ultramarathon ist ein Jahreshighlight für viele Ausdauersportlerinnen und -sportler. Die langen Vorbereitungen gipfeln im Wettkampf. Mittendrin ist Janine Frei. Die St.Gallerin ist 2019 ihren ersten Marathon gelaufen und hat seither immer länger und öfter trainiert: «Es hat mich gepackt und ich war auf der Suche nach einer grösseren Herausforderung, da wusste ich: Biel ist das richtige Rennen für mich.»

«Plötzlich habe ich realisiert, das sind die Schweizer Meisterschaften»

Der Start des Rennens war am Samstagabend um 22 Uhr. Um 7.26 Uhr, also mit einer Zeit von neun Stunden und 26 Minuten, ist die Praxismanagerin bei der Berit Klinik in Niederteufen im Ziel angekommen. Sie erinnert sich genau an den Moment und wird diesen wohl auch nie vergessen: «Da war ein Feuerwerk und es hat goldenes Konfetti geregnet. Es war ein unbeschreibliches Gefühl – Glückshormone pur.» Ihr Ziel war es, das Rennen zu vollenden und dabei eine Zeit zwischen zehn und elf Stunden zu schaffen. Erreicht hat sie viel mehr. Sie lief auf das Podest und wurde im Ziel noch mit einer speziellen Neuigkeit überrascht: «Plötzlich habe ich realisiert, das sind die Schweizer Meisterschaften.»

Alleine durch die Nacht

Besonders zu schaffen gemacht hat der 27-Jährigen die Nacht, da sie sich darauf nicht vorbereiten konnte. «Ich konnte nicht vorschlafen, dadurch hat mir eine ganze Nacht gefehlt», so Frei. Ausserdem habe die Strecke zu grossen Teilen durch den Wald geführt: «Da musste ich immer aufmerksam sein, um keinen falschen Schritt zu riskieren.» Sie habe mit müden Augen zu kämpfen gehabt und auch mental sei es schwer, nicht in eine Negativspirale abzurutschen. «Man hat nur sich selbst und die dunkle Nacht. Es gibt keine Ablenkungen. Keine Zuschauerinnen und Zuschauer. Nur die eigenen Gedanken.» Mit kleinen Minizielen hat sich die St.Gallerin immer wieder selber motiviert. Dann plötzlich bei Kilometer 70 wurde sie von ihrem Vater informiert, dass sie momentan auf dem dritten Platz sei.