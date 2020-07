Eine Gruppe von fünf Rennvelo-Fahrern krachte am Freitag auf der Engadinerstrasse H27 in Zuoz in eine Velofahrerin. Die zwei Frauen und zwei Männer auf dem Rennvelo wurden dabei verletzt (FM1Today berichtete).

Nun geht aus einer Mitteilung hervor, dass Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig (38) in den Unfall verwickelt war. Sie brach sich das Radiusköpfchen des Ellbogens. Sie muss ihr Training deshalb umstellen.

Schwimmen mehrere Wochen nicht möglich

«Ich muss versuchen, den Arm in den kommenden Wochen ruhig zu halten und so wenig wie möglich zu belasten», sagt Spirig. «Velofahren auf der Rolle, laufen im Wasser und Wanderungen aufwärts sind von Anfang an erlaubt. Normales Laufen sollte nach zirka einer Woche möglich sein. Schwimmen kann ich jedoch mehrere Wochen nicht», erklärt die sechsfache Europameisterin weiter.

Was das für den künftigen Saisonverlauf bedeutet, ist aktuell noch unklar. Eigentlich wollte Spirig Ende August erste Wettkämpfe bestreiten.

Erster gravierender Sturz seit 20 Jahren

Spirigs Trainingsgruppe hatte im Engadin ein Windschatten-Training absolviert, als der vorderste Fahrer mit einer unbekannten Velofahrerin kollidierte.

Den Trainingskollegen geht es den Umständen entsprechend gut, wie es heisst. Max Studer erlitt Prellungen und Schwellungen an der Hüfte, Julie Derron brach sich das Schulterblatt. Für Spirig war es der erste gravierende Trainingssturz seit 20 Jahren.

(pd/red.)