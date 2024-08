Ohne Schönheitspreis: Die Noten für den FC St.Gallen zum Spiel in Kasachstan

FM1-Today-Teamdurchschnitt: 4,0.

Fazit: Trotz dem spielerisch bisher schwächstem Auftritt unter Enrico Maassen gewinnt der FC St.Gallen zum dritten Mal in Folge und schaltet damit mit einem Gesamtscore von 5:1 einen Gegner aus, an dem der grosse FC Basel vor genau einem Jahr noch hängen blieb. Dabei zeigen die Espen weiterhin eine nach sechs Jahren Peter Zeidler kaum mehr für möglich gehaltene taktische Varianz, nach Ballbesitzfussball gegen Winterthur und im Hinspiel gegen Kostanay sowie raschem Umschaltspiel gegen YB sieht man an diesem Donnerstagabend – ob gewollt oder ungewollt – eher Sicherheits-Fussball. Erfolgreich ist es trotzdem – und wir warten gespannt auf die nächsten taktischen Kniffe des neuen FCSG-Trainers im Auswärtsspiel vom Sonntag in Lausanne.