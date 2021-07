Empfang in der Heimat

Nach äusserst erfolgreichen Olympischen Spielen kehrten die Mountainbikerinnen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand sowie Zeitfahrerin Marlen Reusser am Donnerstagnachmittag in die Heimat zurück. Am Flughafen Zürich wurden sie von Familie und Fans empfangen.