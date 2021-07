Giulia Steingruber ist in Tokyo Aussenseiterin, aber nicht chancenlos

Die St.Gallerin Giulia Steingruber tritt in Tokyo zum dritten Mal an Olympischen Spielen an. Steingrubers Vorbereitung auf das Saisonhighlight verlief nicht ideal. Der Muskelfaserriss im Oberschenkel, den sie sich Mitte April kurz vor der EM in Basel zugezogen hatte, machte ihr länger zu schaffen als gedacht. Der Bronzemedaille-Gewinnern von Rio 2016 werden diesmal nur Aussenseiterchancen auf eine Medaille eingeräumt, chancenlos ist sie aber nicht. Auch im Mehrkampf und am Boden strebt Steingruber die Qualifikation für den Final an.

