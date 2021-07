Dreifaches Schweizer Olympiapodest: Die Schweizer Mountainbikerinnen schaffen an den Olympischen Sommerspielen Historisches. Von zuoberst auf dem Treppchen strahlt die Thalerin Jolanda Neff. Nach schwierigen Monaten und Jahren erklimmt die 28-Jährige den Olymp. Mit ihr freuen sich nicht nur ihre Teamkolleginnen und der Staff, sondern die ganze Schweiz. Besonders gross war der Jubel aber am Dienstagmorgen in der Rheintaler Gemeinde Altenrhein.

«Los weg» – die Strategie

Seit den Kindertagen gehört Jolanda Neff dort zum lokalen Radverein. «Die Freude ist unendlich. Klar! Aber bestimmt nicht ganz so gross wie bei Jolanda selbst», sagt Markus Gähwiler, Präsident des Radfahrvereins RV Altenrhein. Er selbst hat das Rennen mit Spannung vor dem Fernseher mitverfolgt und ist sich sicher, dass die Strategie, die Jolanda Neff gewählt hat, die einzig Richtige war: «Der wirklich wichtige Moment war die erste Rennhälfte. Es hat sich bei diesem Terrain ausgezahlt, dass Jolanda früh der Konkurrenz davongezogen ist.»

«Die Ruhe gehabt» – die Vorbereitung

Deshalb sei für Gähwiler die erste Rennhälfte zum Zuschauen schwieriger gewesen: «Bei der Zieleinfahrt ist mir nicht mehr so viel durch den Kopf gegangen. Einfach nur ‹genial und geschafft!›»