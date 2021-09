Die Schweiz muss am Mittwoch in ihrem vierten Spiel der WM-Qualifikation gegen Nordirland das 0:0 gegen Italien bestätigen. Nur mit einem Sieg in Belfast behält sie ihre gute Ausgangslage. Das Spiel kannst du mit dem Ticker und Stream ab 20.45 live mitverfolgen.

Haris Seferovic vergibt die Führung. © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller