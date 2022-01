Feller führt zeitgleich mit Gstrein, Aerni lauert auf Platz 3

Das Weltcup-Wochenende in Adelboden geht am Sonntag mit dem Slalom zu Ende. Die Schweizer haben in dieser Disziplin nach den zwei nicht nach Wunsch verlaufenen Rennen in Val d'Isère und Madonna di Campiglio etwas gutzumachen. Zumindest Ramon Zenhäusern konnte im abgebrochenen Slalom in Zagreb andeuten, dass die Form stimmt. Mit den besten Erinnerungen aus dem Schweizer Slalom-Team reiste Daniel Yule ins Berner Oberland. Der Walliser gewann den Slalom vor zwei Jahren. Der erste Lauf beginnt um 10.30 Uhr.

