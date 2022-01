Der Nachtslalom in Schladming steht am Dienstagabend auf dem Programm der Frauen. Ursprünglich hätte das Rennen in Flachau stattfinden sollen. Wegen hohen Corona-Inzidenzzahlen in der Region wurde der Slalom aber verlegt. Mit dem Ticker und Stream bis du beim 1. Lauf ab 18 Uhr live dabei.

Die Frauen bestreiten am Dienstag erstmals einen Weltcup-Slalom in Schladming. © Keystone