Bestklassierte Schweizerinnen im Zwischenklassement sind Corinne Suter als Sechste und Michelle Gisin als Zehnte.

Corinne Suter fehlt nach eigener Einschätzung nach der durch die Knochenprellungen an den Schienbeinen beeinflussten Vorbereitung noch das uneingeschränkte Vertrauen. Als Folge davon nennt die Weltmeisterin die vereinzelt zögerliche Fahrt durch die Kurven. Da geht entsprechend Geschwindigkeit verloren, der Rückstand summiert sich. In der dritten Abfahrt des Winters büsste Corinne Suter knapp anderthalb Sekunden auf Goggia ein.

Die Italienerin feierte ihren siebten Sieg in Folge mit 27 Hundertsteln Vorsprung vor Breezy Johnson. Die Amerikanerin, die schon in den zwei Abfahrten in Lake Louise in Kanada Zweite geworden war, war die einzige Konkurrentin, die mit der Dominatorin zeitlich mitzuhalten vermochte. Die drittplatzierte Mirjam Puchner lag schon fast eine Sekunde hinter Goggia zurück.