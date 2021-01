Kanton Bern gibt grünes Licht für Lauberhorn-Rennen

FIS-Chef Markus Waldner hat am Samstagabend mitgeteilt, dass die Durchführung des Lauberhorn-Rennens in Wengen auf der Kippe steht. Im Bergdorf soll es demnach viele Infektionen mit dem Coronavirus geben. Wie «Blick» schreibt, soll das Rennen nun doch stattfinden.

Die Gesundheitsbehörden des Kantons Bern haben das «Ok» gegeben. Jetzt muss die Corona-Taskforce von FIS zustimmen.

FIS-Rennchef Markus Waldner hat am Samstag in Adelboden offenbart, dass der Abfahrtsklassiker in Wengen wegen der hohen Corona-Fallzahlen auf der Kippe steht. Jetzt steht fest: Die Rennen sollen stattfinden.

Die Weltcup-Rennen in Wengen finden vom 12. bis 17. Januar statt.

(red.)