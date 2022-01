Was für eine Leistung: Marco Odermatt gewinnt auch den Weltcup-Riesenslalom in Adelboden. Der Nidwaldner siegt am Chuenisbärgli als erster Schweizer seit 14 Jahren.

Der schon nach dem ersten Lauf führende Odermatt siegt vor dem Österreicher Manuel Feller und dem Franzosen Alexis Pinturault. Odermatt hat damit vier der ersten fünf Riesenslaloms des Winters für sich entschieden. Insgesamt triumphierte der Blondschopf zum fünften Mal in dieser Saison.

Geburtstagsgeschenk für Murisier

Justin Murisier egalisiert an seinem 30. Geburtstag mit Rang 4 sein zweitbestes Ergebnis in einem Weltcup-Riesenslalom. Loïc Meillard schafft mit Rang 8 sein zweitbestes Saisonresultat in dieser Disziplin.

Gino Caviezel macht im zweiten Lauf 6 Plätze gut, was im Schlussklassement zu Rang 11 reicht. Cédric Noger sichert sich dank Rang 24 seine ersten Weltcup-Punkte seit einem Jahr. Daniele Sette, der sechste Schweizer Finalist, liefert mit Platz 27 auch im fünften Riesenslalom der Saison ein zählbares Ergebnis ab.