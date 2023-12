Odermatt scheint nach seinen Einsätzen in den Speed-Rennen an den drei Vortagen in Gröden mit dem Wechsel auf die kürzeren Ski keine Probleme zu haben. Er war 31 Hundertstel schneller als Zubcic, der sich auf die technischen Disziplinen konzentriert. Neben dem Kroaten vermochte einzig noch Marco Schwarz mit dem Nidwaldner mitzuhalten. Der Österreicher büsste 36 Hundertstel ein.

Der Slowene Zan Kranjec auf Platz 4 nimmt schon eine Hypothek von knapp neun Zehnteln mit in den zweiten Lauf, alle anderen liegen in einer Rangliste mit beträchtlichen Abständen schon über anderthalb Sekunden zurück.

Nächstbeste der bereits gestarteten Schweizer sind Gino Caviezel und Loïc Meillard. Sie weisen allerdings schon einen Rückstand von 2,15 beziehungsweise 2,45 Sekunden auf. Thomas Tumler war über drei, Justin Murisier über vier Sekunden langsamer als Odermatt.