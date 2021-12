Michelle Gisin in den Top Ten – Hector siegt erstmals seit 2014

Michelle Gisin fuhr in ihrem zehnten Weltcup-Rennen der Saison zum sechsten Mal unter die ersten zehn. Ihr gelang damit die Bestätigung für den Podestplatz vom Dienstag. Denn auch im zweiten Rennen konnte die Innerschweizerin zumindest nach dem 1. Lauf auf eine Platzierung auf dem Podium hoffen. 47 Hundertstel lag Gisin bei Halbzeit hinter dem 3. Platz; am Ende fehlte ihr aber im zweiten Teil des 2. Laufs die Kraft, und sie fiel zurück. Zufrieden war sie trotzdem: «Das ist sensationell. Ich kann wieder mit den Besten mithalten», sagte Gisin hinterher.

Der Sieg ging dieses Mal an die Schwedin Sara Hector, welche mit Mikaela Shiffrin die Plätze tauschte. Am Vortag war die Amerikanerin dominant, nun distanzierte Hector Shiffrin um 35 Hundertstel. Es war für die Skandinavierin der erst zweite Sieg im Weltcup; das letzte und bisher einzige Mal stand Hector vor sieben Jahren in Kühtai im Tirol zuoberst.

Wie Gisin gelang auch Camille Rast die Bestätigung der Leistung vom Dienstag. 24 Stunden nach dem 9. Platz wurde die Walliserin im WM-Ort von 2023 Zwölfte. Während Rast im 2. Lauf immerhin zwei Ränge gut machte, konnten sich die übrigen Schweizerinnen nicht vom Mittelmass entfernen. Immerhin gab es auch für Wendy Holdener (16.), Simone Wild (18.), Andrea Ellenberger (25.) und Corinne Suter (26.) Weltcup-Punkte.

Resultate von Courchevel (FRA)

Weltcup-Riesenslalom der Frauen: 1. Sara Hector (SWE) 2:13,03. 2. Mikaela Shiffrin (USA) 0,35 zurück. 3. Marta Bassino (ITA) 0,60. 4. Tessa Worley (FRA) 0,68. 5. Petra Vlhova (SVK) 1,24. 6. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1,36. 7. Ramona Siebenhofer (AUT) 1,54. 8. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1,64. 9. Stephanie Brunner (AUT) 1,71. 10. Michelle Gisin (SUI) 1,78.

Ferner: 12. Camille Rast (SUI) 3,11. 16. Wendy Holdener (SUI) 3,35. 18. Simone Wild (SUI) 3,79. 25. Andrea Ellenberger (SUI) 4,49. 26. Corinne Suter (SUI) 471. - 26 der 30 Finalistinnen klassiert. Ausgeschieden u.a.: Sofia Goggia (ITA).

