Schafft es Lara Gut-Behrami trotz Erkältung nach vorne?

Noch läuft es Lara Gut-Behrami nicht nach Wunsch in dieser Saison. Sie braucht dringend Punkte, will sie in dieser Saison wieder um den Gesamtweltcup mitkämpfen. Kann sie in Kanada trotz einer hartnäckigen Erkältung nach vorne fahren? Ab 20.30 Uhr gibt es die Abfahrt in Lake Louise live im Ticker.

Noch nicht auf Touren: Lara Gut-Behrami. © KEYSTONE/AP/Frank Gunn