Shiffrin nur auf Platz drei, Gisin in Lauerstellung

Der Rückstand von Michelle Gisin auf das Podest beträgt 47 Hundertstel. Doch die Hürde für eine erneute Platzierung in den Top 3 ist hoch: Gisin muss den Rückstand ausgerechnet auf die Siegerin vom Dienstag, die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, aufholen.

Die übrigen Schweizerinnen sind weit zurück: Camille Rast (14.), Wendy Holdener (15.), Corinne Suter (19.) und Simone Wild (20.) verloren über zwei Sekunden auf die Bestzeit.

In Führung liegt bei Halbzeit die Schwedin Sara Hector, die im ersten Rennen Zweite geworden ist. Die 29-Jährige käme in Courchevel zum erst zweiten Weltcup-Sieg nach ihrem Erfolg vor sieben Jahren in Kühtai in Tirol. Der Vorsprung von Hector auf die zweitplatzierte Französin Tessa Worley ist mit nur 11 Hundertsteln allerdings gering.

Der zweite Lauf startet um 13 Uhr.

