Abfahrt in Lake Louise

Corinne Suter wird Dritte bei der Abfahrt in Lake Louise, die anderen Schweizerinnen enttäuschen mehrheitlich – auch Lara Gut-Behrami. Der Sieg geht an die Italienerin Sofia Goggia, die ihre Überlegenheit in der Königsdisziplin erneut eindrücklich unter Beweis stellt.