Nach ihren starken Auftritten in Nordamerika ist die Italienerin Sofia Goggia in Val d'Isère die klare Favoritin. Lara Gut-Behrami verpasst das Rennen, sie wurde positiv auf Corona getestet. Damit liegen die Schweizer Hoffnungen in der Abfahrt auf Corinne Suter. Hier gibt es das Rennen live.

Corinne Suter ist der Schweizer Trumpf in Val d'Isère. © Keystone