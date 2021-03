Vlhova vor Übernahme der Gesamtführung von Gut-Behrami

Vor dem Saisonfinale nächste Woche in Lenzerheide macht der Alpin-Weltcup der Frauen noch einen Abstecher nach Schweden. In Åre findet am Freitag und Samstag je ein Slalom an. Aus Schweizer Sicht stand Wendy Holdener in den letzten zwei Weltcup-Slaloms jeweils als Dritte auf dem Podest. Den ersten Lauf siehst du ab 13.30 Uhr im Livestream.

Der Slowakin Petra Vlhova bietet sich die Chance, im (Fern-)Duell um den Gesamtweltcup in Führung zu gehen. Ihr Rückstand auf die Tessinerin Lara Gut-Behrami, die im Slalom nicht am Start steht, beträgt nur 36 Punkte. Mit einer Top-6-Platzierung von Vlhova würde der Führungswechsel Tatsache.