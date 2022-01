Wendy Holdeners nächste Chance auf einen Podestplatz

Holdener, am Sonntag in Kranjska Gora nach Halbzeit-Führung Zweite, liegt wie die zeitgleiche Kanadierin Ali Nullmeyer 35 Hundertstel hinter der führenden Petra Vlhova. Die Slowakin, Gewinnerin von fünf der bisherigen sechs Slaloms des Winters, kann sich mit einem 3. Rang schon vor den letzten zwei Slaloms den Sieg in der Disziplinen-Wertung sichern.

Vom Schweizer Trio, das die letzten zwei Slaloms wegen positiven Corona-Tests verpasst hatte, war Camille Rast die Beste. Die Walliserin liegt mit 75 Hundertsteln Rückstand im 7. Rang. Aline Danioth war eine Sekunde langsamer. Mélanie Meillard verpasste wie Elena Stoffel den zweiten Lauf. Michelle Gisin schied zum zweiten Mal hintereinander im ersten Lauf aus. Die Obwaldnerin fädelte wie in Kranjska Gora ein.

Auf der Piste Planai, auf der im Männer-Weltcup einer der ganz grossen Slalom-Höhepunkte der Saison stattfindet, sind die Frauen zum ersten Mal rennmässig unterwegs. In Schladming findet das Ersatzrennen für Flachau statt. Die Verlegung war wegen der hohen Fallzahlen in der Salzburger Region nötig geworden.