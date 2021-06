So wird im Argovialand der Einzug ins Viertelfinale gefeiert

Der Schweizer Achtelfinal-Fluch ist zu Ende. Das Team von Vladimir Petkovic gewinnt den Achtelfinal-Krimi in Bukarest gegen Weltmeister Frankreich im Penaltyschiessen 5:4 und trifft nun auf Spanien.

Was für ein Spiel, was für ein Spektakel! Wahnsinn! Yann Sommer avancierte zum Helden im Nationalstadion in Bukarest, als er den letzten Penalty von Kylian Mbappé parierte. Zuvor hatten alle neun Schützen getroffen, nachdem es nach 90 und 120 Minuten 3:3 gestanden hatte.

Bereits früh war die SFV-Auswahl auf Kurs Richtung Viertelfinal, dem ersten seit 1954, gewesen. Ricardo Rodriguez bot sich in der 55. Minute die Chance zum 2:0, als er zu einem Penalty antreten durfte – und an Hugo Lloris scheiterte.

Danach riss kurz der Faden im Spiel der Schweizer, was der Weltmeister eiskalt ausnutzte. Innerhalb von 102 Sekunden sorgte Karim Benzema mit einer Doublette für die Wende. Paul Pogba erhöhte mit einem Traumtor auf 3:1 – die vermeintlich Entscheidung.

Doch die Schweizer kämpften sich zurück. Haris Seferovic, der bereits zum 1:0 getroffen hatte, gelang der Anschlusstreffer, Mario Gavranovic rettete die Schweiz mit dem Ausgleich in der 90. Minute in die Verlängerung.